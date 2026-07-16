[VIDEO] Con camiseta a -30°: El festejo en base antártica argentina tras el pase a la final

La euforia en Argentina por la clasificación a la final del Mundial 2026 llegó hasta la Antártica, con un festejo que se hizo viral al darse con -30 grados Celsius de sensación térmica.

El suboficial principal Jorge Yrrutia salió con su camiseta y una bandera para celebrar por algunos segundos en la gélida noche de la Base Esperanza.

"Fue una descarga de los nervios por el partido. Cuando el árbitro dijo que llegó el final, me salió agarrar la bandera. Salí afuera y mi señora me filmó y se descontroló todo", explicó a Infobae.

"Sufres congelamiento, corres el riesgo de perder un dedo por el congelamiento. El viento estaba en 130 (kilómetros por hora). Fue salir, revolear la bandera y volver a entrar", añadió.

El jefe de la base, teniente coronel Fernando Sosa, añadió entre risas que "el médico casi tuvo trabajo, pero bueno, por suerte, llegamos a buen puerto. Disfrutamos".

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