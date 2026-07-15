Carabinero baleado en Los Ríos "no está en condiciones de ser trasladado a Santiago"

El carabinero que se encuentra en riesgo vital tras ser baleado en el rostro durante un procedimiento para capturar a uno de los últimos sospechosos del crimen del cabo Naín en Valdivia (Región de Los Ríos) no está en condiciones de ser trasladado a Santiago.

Así lo dijeron el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el médico del Hospital Base de Valdivia que trata al funcionario policial, Vicente Schild.

Los hechos ocurrieron esta jornada en en el sector rural de Punucapa, donde el funcionario, junto a otro compañero, desarrollaban un operativo para detener a Carlos Cancino Tapia, apodado "El Rana", uno de los últimos imputados en el asesinato de Naín.

Sin embargo, "cuando Carabineros materializó esta entrada y registro para proceder a esta detención, el imputado se resistió y se encontraba armado con un revólver. Profirió varios disparos contra funcionarios policiales, de los cuales dos resultaron heridos", dijo el fiscal de Temuco, Carlos Bustos.

"Uno fue lesionado en el abdomen y otro en su rostro, que está en estado de gravedad. El imputado, en tanto, fue detenido y trasladado al Hospital Local de Valdivia", añadió.

En este contexto, Araya, que viajó al hospital, agradeció "el apoyo del Presidente de la República" e informó que el carabinero baleado en la cara, identificado como el cabo primero Marco Cosme, está muy grave".

"Le pido a toda la gente que ha llamado y que ha manifestado su pesar, a que siga rezando y pidiendo por la salud del cabo primero Cosme. Y el resto, nosotros vamos a poner todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público", expresó.

El doctor Vicente Shild agregó que el policía "fue operado de urgencia por el equipo de neurocirugía y, en estos momentos, se encuentra haciendo su postoperatorio en la Unidad de Cuidados Intensivos. Requirió de múltiples transfusiones de derivados sanguíneos para su estabilización".

"Se encuentra en riesgo vital y, por el momento, no está en condiciones de ser trasladado a Santiago. Se va a mantener en la UCI de nuestro hospital y se podrá reevaluar su condición en las próximas horas", agregó el médico.

Respecto al segundo carabinero, que fue lesionado en el abdomen, "se encuentra estable, está en observación y, probablemente, será dado de alta las próximas horas", afirmó.

Kast: "Esto es absolutamente inaceptable"

Kast, que ya había condenado el hecho en sus redes sociales, afirmó que "esto no es un tema de sectores políticos, sino que debe tener un enfrentamiento directo dentro de las normas legales contra aquellas personas que son parte de organizaciones criminales".

"Es una organización criminal aquella que atenta contra nuestras policiales, más allá de distintos nombres que le puedan poner. Esto es inaceptable. (Las fuerzas del orden) han recibido las instrucciones de buscar a todos aquellos que han sido encubridores de este criminal, porque ya le costó la vida al suboficial (póstumo) Naín y hoy está en riesgo vital un cabo de Carabineros", aseveró Kast.

"Esto tiene que enfrentarse con toda la fuerza del Estado", aseveró.