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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

[VIDEO] Los vikingos noruegos se tomaron Times Square

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La fanaticada hizo el viral festejo en la famosa intersección neoyorquina.

[VIDEO] Los vikingos noruegos se tomaron Times Square
 EFE
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Los hinchas noruegos marcaron presencia otra vez en el Mundial de Norteamérica, esta vez repletando la famosa intersección Times Square en Nueva York durante la previa del encuentro del combinado nórdico ante Senegal para hacer el famoso "Viking Row", coreografía que simula remar un barco vikingo. 

La acción fue rápidamente viralizada en redes sociales debido a la gran cantidad de gente presente en Manhattan.

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