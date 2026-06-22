[VIDEO] Los vikingos noruegos se tomaron Times Square

Los hinchas noruegos marcaron presencia otra vez en el Mundial de Norteamérica, esta vez repletando la famosa intersección Times Square en Nueva York durante la previa del encuentro del combinado nórdico ante Senegal para hacer el famoso "Viking Row", coreografía que simula remar un barco vikingo.

La acción fue rápidamente viralizada en redes sociales debido a la gran cantidad de gente presente en Manhattan.