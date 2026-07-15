[VIDEOS] Hinchas argentinos quemaron banderas inglesas en Buenos Aires tras la semifinal

En medio de las celebraciones por la clasificación a la final del Mundial 2026, hinchas argentinos quemaron múltiples banderas inglesas y británicas.

Los festejos incluyeron el clásico cántico de "el que no salta es un inglés", relacionando de forma más divertida el triunfo futbolístico con la disputa por las Islas Malvinas, como nos cuenta Uilises Lencina, corresponsal de Cooperativa en Buenos Aires.

Sin embargo, fanáticos en el Obelisco, Lanús y diversos puntos de Buenos Aires fueron más allá, con videos mientras los emblemas nacionales del territorio europeo prendidos en fuego, con los mencionados cánticos como banda sonora.

- Así fue la quema de banderas inglesas en Argentina:

Foto: Agencia EFE