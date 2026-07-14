Naya Fácil compró lujoso penthouse en Las Condes: Revelan la millonaria cifra que pagó

Durante las últimas horas, Naya Fácil ha causado revuelo en redes sociales tras mostrar su nueva adquisición inmobiliaria: un penthouse de tres pisos en el sector de El Golf, en la comuna de Las Condes.

"Estoy en shock. Me compré este penthouse. Estoy demasiado feliz; estoy casi llorando de la felicidad y quería compartir este momento con ustedes", dijo la creadora de contenido en sus redes sociales.

Además, la figura de Internet reveló que la transacción fue al contado, ya que "ningún banco me quiso dar un crédito hipotecario y lo logré igual".

Los detalles del penthouse de Naya Fácil

Según reveló Las Últimas Noticias, el inmueble fue diseñado por el arquitecto nacional Mathias Klotz, y estaba a la venta por 44.000 UF (alrededor de $1740 millones).

El departamento -de un total de 330 metros cuadrados- cuenta con tres dormitorios, más un cuarto de servicio; cuatro baños; sala de estar; y una terraza de 35 metros cuadrados.

Asimismo, Cecilia Gutiérrez indicó que los gastos comunes de la vivienda ascienden a $1.8 millones mensuales, mientras que las contribuciones alcanzarían la suma de $4.8 milones cada cuatro meses.