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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

"Y sigo siendo el Rey": La hinchada de México festejó cantando el paso a dieciseisavos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro azteca venció a Corea del Sur en Guadalajara.

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México venció por 1-0 a Corea del Sur y clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y en el Estadio Akron de Guadalajara, la hinchada local celebró con todo, entonando con fuerza una de las canciones más populares del país: "El Rey".

Apenas terminó el encuentro y los jugadores se reunieron en la mitad de la cancha, en los altoparlantes se empezó a escuchar la canción de José Alfredo Jiménez y que hizo popular Vicente Fernández.

"Y sigo siendo el rey": Revisa como fue el festejo mexicano tras avanzar en el Mundial:

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