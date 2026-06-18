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"Y sigo siendo el Rey": La hinchada de México festejó cantando el paso a dieciseisavos
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El cuadro azteca venció a Corea del Sur en Guadalajara.
El cuadro azteca venció a Corea del Sur en Guadalajara.
México venció por 1-0 a Corea del Sur y clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y en el Estadio Akron de Guadalajara, la hinchada local celebró con todo, entonando con fuerza una de las canciones más populares del país: "El Rey".
Apenas terminó el encuentro y los jugadores se reunieron en la mitad de la cancha, en los altoparlantes se empezó a escuchar la canción de José Alfredo Jiménez y que hizo popular Vicente Fernández.
"Y sigo siendo el rey": Revisa como fue el festejo mexicano tras avanzar en el Mundial: