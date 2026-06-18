Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago8.5°
Humedad87%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Infancia

Niños haitianos: Aparecen algunos menores en Estación Central y Graneros

Publicado:
| Periodista Radio: Bryan Gálvez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Personal del primer municipio dio con el paradero de siete personas que figuran en un listado divulgado por Migraciones.

Luego, la alcaldía de Graneros dijo haber hallado a dos de los nueve menores vinculados con la causa que residen en la comuna.

Niños haitianos: Aparecen algunos menores en Estación Central y Graneros
 ATON (archivo)

La información recabada por Migraciones fue compartida por el Gobierno a distintas alcaldías del país, que iniciaron verificaciones en terreno.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Mientras la Fiscalía indaga una serie de denuncias por tráfico de niños haitianos, un grupo de menores de edad de esa nacionalidad, que presuntamente ingresó de manera irregular al país, fue hallado este jueves.

Fuentes de Cooperativa indican que el operativo se gestó a partir de un listado de nombres remitido por el Servicio Nacional de Migraciones a la Subsecretaría de la Niñez, que a su vez compartió dicha información con distintos municipios del país para que realizaran verificaciones en terreno.

Inspecciones realizadas por personal de la Oficina Local de la Niñez de Estación Central permitieron dar con el paradero de siete menores de edad, todos quienes figuran en los antecedentes entregados por Migraciones, en distintos domicilios de esa comuna.

Las mismas fuentes afirman que los niños se encontraban bajo el cuidado de adultos responsables, y que están insertos en el sistema escolar.

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, confirmó esta versión preliminar: "Si bien estaban en condiciones de vulnerabilidad, son niños que están escolarizados y pertenecen a la red social de nuestra comuna".

"Esperamos seguir colaborando con esto y encontrar a más niños, de manera de poder disminuir la preocupación que mantiene todo el país", cerró.

Otros dos niños detectados en Graneros

Más tarde, el alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir, informó que desde el Gobierno "se nos ha notificado que en nuestra comuna tendríamos cerca de nueve niños" vinculados con el caso, por lo que "hemos estado trabajando arduamente junto a nuestro equipo de Educación y la Oficina Local de la Niñez para llegar a conocer su paradero".

"Hoy, hemos encontrado a dos de ellos, que están en nuestro colegio municipal, y seguiremos trabajando con todo el compromiso para conocer el paradero del resto de los niños", aseveró.

Personal del Departamento de Desarrollo Social también participa en las diligencias para encontrar a los demás menores apuntados por Migraciones.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada