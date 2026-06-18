Niños haitianos: Aparecen algunos menores en Estación Central y Graneros

Mientras la Fiscalía indaga una serie de denuncias por tráfico de niños haitianos, un grupo de menores de edad de esa nacionalidad, que presuntamente ingresó de manera irregular al país, fue hallado este jueves.

Fuentes de Cooperativa indican que el operativo se gestó a partir de un listado de nombres remitido por el Servicio Nacional de Migraciones a la Subsecretaría de la Niñez, que a su vez compartió dicha información con distintos municipios del país para que realizaran verificaciones en terreno.

Inspecciones realizadas por personal de la Oficina Local de la Niñez de Estación Central permitieron dar con el paradero de siete menores de edad, todos quienes figuran en los antecedentes entregados por Migraciones, en distintos domicilios de esa comuna.

Las mismas fuentes afirman que los niños se encontraban bajo el cuidado de adultos responsables, y que están insertos en el sistema escolar.

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, confirmó esta versión preliminar: "Si bien estaban en condiciones de vulnerabilidad, son niños que están escolarizados y pertenecen a la red social de nuestra comuna".

"Esperamos seguir colaborando con esto y encontrar a más niños, de manera de poder disminuir la preocupación que mantiene todo el país", cerró.

Otros dos niños detectados en Graneros

Más tarde, el alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir, informó que desde el Gobierno "se nos ha notificado que en nuestra comuna tendríamos cerca de nueve niños" vinculados con el caso, por lo que "hemos estado trabajando arduamente junto a nuestro equipo de Educación y la Oficina Local de la Niñez para llegar a conocer su paradero".

"Hoy, hemos encontrado a dos de ellos, que están en nuestro colegio municipal, y seguiremos trabajando con todo el compromiso para conocer el paradero del resto de los niños", aseveró.

Personal del Departamento de Desarrollo Social también participa en las diligencias para encontrar a los demás menores apuntados por Migraciones.