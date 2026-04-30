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Tópicos: Deportes | Mundial 2026

Infantino: "Por supuesto, Irán va a jugar en los Estados Unidos"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El dirigente argumentó que la FIFA es capaz de unir al mundo.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó este jueves que Irán jugará el Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

"Por supuesto, Irán va a jugar en los Estados Unidos de América. El motivo es muy sencillo. Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo. Tenemos que recordar siempre que hay que ser positivos", dijo durante el congreso anual de la organización.

"Hay que mostrarnos contentos. Hay problemas suficientes en el mundo", añadió.

"Si nadie trata de unirnos... ¿Qué va a pasar en nuestro mundo? Es una oportunidad que tenemos en el congreso y en el Mundial. Tenemos el poder y la magia de estar todos unidos porque todos unidos somos invencibles", añadió.

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