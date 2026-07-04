Ancelotti y el duelo con Noruega en octavos: No existe un plan "anti Haaland"

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó este sábado que "no existe un plan 'antiHaaland' para enfrentar a Noruega por los octavos de final del Mundial 2026, evitando dar detalles sobre cómo dispondrá la defensa.

"Plan 'antiHaaland' no existe. No voy a explicar cómo marcar a Haaland o cómo jugar contra Haaland a Gabriel, que jugó contra él un montón de veces, o a Marquinhos", aseveró en la rueda de prensa.

'Carletto' insistió que "todo el mundo conoce" al delantero de Manchester City, que suma ya cinco goles en el torneo, y que Brasil está centrado en "preparar bien el partido, incluyendo las características de Haaland", a quien tildó de "muy peligroso".

El DT también destacó a Martin Ødegaard, con el que coincidió en el Real Madrid cuando el mediapunta tenía 16 años, y el potencial ofensivo de otros noruegos, como Alexander Sorloth y Antonio Nusa.

"Noruega es un equipo difícil" y "muy bien equilibrado", que "tiene estructura y calidad. Tenemos que dar lo máximo. Estamos confiados. Salimos de una eliminatoria contra Japón y queremos mejorar. Estamos preparados para todo lo que pueda pasar", apuntó.

"Estoy preocupado y ansioso, como de costumbre", confesó Ancelotti, aunque ve que la Canarinha aún no ha llegado a su "mejor momento" y ve espacio para que alcance una "mejor calidad en su juego y una mejor consistencia".

Incluso, se atrevió a poner nota a todos los partidos de la selección brasileña en este Mundial: "Un 5 contra Marruecos; 6,5 contra Haití; 7 contra Escocia y 7,5 contra Japón porque salimos contentos".

Por otro lado, guardó el misterio sobre quién será el sustituto del lesionado Lucas Paquetá en el centro del campo, aunque sí señaló que el equipo variará de perfil de juego en función de quién sea el elegido. Danilo Santos y Gabriel Martinelli se perfilan como candidatos a ser de la partida este domingo 5 de julio a las 16:00 horas de Chile (20:00 GMT).