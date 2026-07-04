Megarreforma: Senadora Pascual acusó "estado de ánimo preocupante" ante rigidez de Hacienda

La senadora comunista Claudia Pascual calificó este sábado como "preocupante" la falta de flexibilidad del Ministerio de Hacienda en la mesa técnica de la megarreforma, criticando que, pese a las solicitudes realizadas, se mantenga sin cambios propuestas como rebajar la tasa corporativa a las grandes empresas al 23%.

Durante un encuentro opositor en Peñalolén, la parlamentaria opositora cuestionó que el Ejecutivo solo ofrezca aperturas en materia de invariabilidad tributaria, condicionando -a su juicio- el margen de acción de las próximas cinco administraciones.

"El marco de conversación que nos ha instalado el ministro (Jorge Quiroz) es en base a solo dos puntos, y uno de los puntos no se mueve ni un ápice, que es la rebaja a los tributos de las grandes empresas. Por lo tanto, él sigue manteniendo que el proyecto no se va a mover de rebajar a 23% o menos la tasa corporativa", arremetió Pascual.

Pascual calificó la actitud de Hacienda como una falta de apertura real en la negociación legislativa. (FOTO: ATON)

En esta línea, lamentó la "poca apertura" en esta materia, advirtiendo que la única opción de diálogo está "en el ámbito de la invariabilidad tributaria, pero sigue comprometiendo a cinco gobiernos más".

"Aprobar el resto de la reforma por esa pequeña 'apertura', que en rigor no lo es, para mí por lo menos es muy complejo. Yo creo que ese es un estado de ánimo muy preocupante a mi juicio", sentenció la militante PC, marcando una distancia con la estrategia que lidera el jefe de la billetera fiscal en el Congreso.

Alcaldes lamentan "portazo" por pago de contribuciones

En paralelo, sigue el descontento de forma transversal en los municipios por el "portazo" que dio el ministro Quiroz a la propuesta de la Asociación de Municipalidades de focalizar la exención del pago de contribuciones a mayores de 65 años con menores ingresos.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, lamentó la postura del Ejecutivo y afirmó que esperan que se recoja la iniciativa en la presentación de indicaciones en el Senado.