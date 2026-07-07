Argentina tuvo furiosa reacción y venció a Egipto con épica remontada en octavos del Mundial

Argentina tuvo una furiosa reacción y remontó para derrotar por 3-2 a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, avanzando a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará al vencedor entre Suiza y Colombia el próximo 11 de julio en Kansas City.

En un choque sin precedentes en las estadísticas, fue la escuadra africana quien dio la sorpresa mediante un cabezazo de Yasser Ibrahim (14'). Pese a esto, el partido no se guardó las emociones y Mostafa Shobeir respondió conteniendo el penal a Lionel Messi en la jugada siguiente (20').

Tras el descanso, el equipo dirigido por Hossam Hassan siguió aprovechando los espacios en retaguardia rival y Ziko pareció sentenciar todo (60'). Aunque esta conquista fue anulada tras una revisión de VAR, el volante de Pyramids FC apareció nuevamente para duplicar la ventaja (67').

Lionel Scaloni realizó cambios viendo como el encuentro se le iba de las manos y encontró el descuento con un cabezazo de Cristian Romero (80'). Minutos después, Lionel Messi (83') enmendó su penal fallado con un potente disparo que decretó la igualdad transitoria.

Para darle más épica al resultado, en el tiempo adicional vino una contracarga de Argentina y Enzo Fernández (90+2') conectó un cabezazo que selló la remontada para el delirio de la parcialidad en Atlanta.

Después de batallar duro ante Cabo Verde y la escuadra africana, ahora los "albicelestes" tendrán que seguir en busca del histórico bicampeonato recibiendo la llave de cuartos de final el sábado 11 de julio en el Estadio de Kansas City.