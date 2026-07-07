Colombia reta a Suiza por el último pasaje a cuartos de final del Mundial 2026

Colombia retará a Suiza este martes en el BC Place de Vancouver, desde las 16:00 horas (20:00 GMT), en el último duelo de los octavos de final del Mundial 2026, con la misión de meterse entre los ocho mejores del torneo y quedarse con el pasaje a cuartos.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo quiere hacer historia y volver a los cuartos de final, una hazaña que no consiguen desde el Mundial de Brasil 2014.

En ese torneo, hace 12 años, la figura fue James Rodríguez, quien espera mantener la ilusión de su país y seguir marcando hitos con la camiseta cafetera.

Los colombianos están invictos en el torneo, con triunfos sobre Uzbekistán, RD del Congo y un empate con Portugal en la fase grupal; y la victoria sobre Ghana en los 16avos de final.

En el historial con Suiza, hay un enfrentamiento en Mundiales: Fue en Estados Unidos 1994, una victoria por 2-0 que de nada le sirvió a Colombia, ya que ya estaba eliminada en la fase de grupos.

Para este martes, la formación colombiana será con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davison Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Suárez.

Suiza, por su parte, llega con confianza, tras haber eliminado a Argelia con un sólido 2-0, y espera meterse en cuartos de final, un hito que no consigue desde 1954.

La oncena de los helvéticos, dirigidos por Murat Yakin, será con Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Niko Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Rubén Vargas, Johan Manzambi, Dan Ndoye; Breel Embolo.

El duelo será arbitrado por el salvadoreño Iván Barton.

El ganador de este partido enfrentará en cuartos de final del Mundial 2026 al vencedor del cruce entre Argentina y Egipto.

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