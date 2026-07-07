Courtois picante con EE.UU. tras eliminarlos del Mundial: "Senegal era un equipo más fuerte"

El arquero de la selección de Bélgica, Thibaut Courtois, lanzó duras declaraciones tras la clasificación de su escuadra a los cuartos de final del Mundial 2026, asegurando que el duelo ante Estados Unidos fue menos complejo que su cruce previo en el certamen ante Senegal.

El combinado europeo superó con claridad al elenco norteamericano, marcando la eliminación del conjunto adiestrado por Mauricio Pochettino, y tras el compromiso, el portero de Real Madrid analizó el trámite del partido y comparó a su rival con su anterior oponente.

"Si soy honesto, me sentía más seguro de que íbamos a ganar hoy que contra Senegal. Ellos eran un equipo más fuerte y hoy también quedó demostrado", señaló el portero a los medios.

Asimismo, Courtois expresó su molestia por el ambiente previo al encuentro, acusando una supuesta falta de respeto hacia el plantel belga por parte del entorno local.

"En los últimos días se nos faltó mucho el respeto aquí en Estados Unidos. Se dijo que podían ganarnos fácilmente, pero demostramos que somos un buen equipo y jugamos muy bien", apuntó.

Con este resultado, Bélgica se instaló entre los ocho mejores de la cita planetaria y ahora se prepara para enfrentar a España en la ronda de cuartos de final, duelo programado para el próximo viernes 10 de julio.