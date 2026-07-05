Cristiano Ronaldo anticipó duelo con España: Ojalá no sea mi último partido en un Mundial

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal, abordó con emoción y firmeza la previa del duelo ante España por los octavos de final del Mundial, y reconoció que una eliminación podría marcar su despedida definitiva de la Copa del Mundo.

"Ojalá que no sea mañana mi último partido en un Mundial, ojalá así me pueden seguir matando", declaró el delantero portugués en conferencia de prensa, luego de reprender con humor que se diera por hecho que disputa su última cita planetaria.

El atacante también respondió a las críticas y defendió su vigencia en el combinado luso. "Siempre he dado lo máximo y eso no va a cambiar, juegue o no. Puedo dejarlo cuando yo quiera, no cuando los demás quieran. Siempre son las mismas preguntas, lo más importante es jugar bien y clasificarnos", sostuvo.

Ronaldo fue más allá y aseguró que los comentarios externos no alteran su foco antes del decisivo cruce con España. "No vale la pena prestar atención a esas opiniones. No me afectan los comentarios, eso forma parte de todo. Importa el apoyo de los aficionados, todo lo demás es basura", apuntó.

El astro portugués, que disputa su sexta Copa del Mundo, aseguró que su carrera no quedará definida por ganar o no el título que le falta. "No me falta nada en la vida, ha sido muy generosa conmigo, no voy a ser más Cristiano por ganar un Mundial o no. Trato de disfrutar día a día y con las críticas creces", expresó.

También dejó una reflexión sobre su eventual salida de la selección: "Ya llegará el día, pero independientemente de cuándo sea, saldré con la conciencia tranquila, porque lo he dado todo. Si he jugado tantos años, no fue por necesidad, vosotros lo sabéis, pero es la pasión, me encanta jugar fútbol. Pase lo que pase, estaré feliz".

Ronaldo cerró con una mirada especial sobre este Mundial, marcado emocionalmente por la muerte de Diogo Jota, a quien el plantel recuerda con una pulsera. "De todas las copas del mundo, esta es la que más voy a recordar por todo lo que hemos pasado, desde un aspecto emocional extraordinario", afirmó.