"Un corazón para Martín": Familia de niño que necesita trasplante inicia campaña solidaria

La familia de Martín, un niño de ocho años que espera un trasplante de corazón, inició una campaña solidaria para reunir recursos que permitan cubrir los gastos asociados al proceso médico antes y después de la cirugía.

El menor nació con una cardiopatía congénita severa denominada hipoplasia ventricular izquierda (HLHS) y, durante su vida, ha debido enfrentar múltiples cirugías, controles y tratamientos. Actualmente vive con un marcapasos y una válvula mecánica, mientras esta a la espera de un trasplante cardíaco.

Su condición requiere atención permanente. Según explicó su familia, su madre, Nicole Bozzo, se dedica completamente a su cuidado, mientras que su padre debió adaptar su actividad laboral para acompañar el proceso médico. Además, Martín debe trasladarse con frecuencia entre distintas ciudades para asistir a controles especializados y, debido al desgaste físico asociado a su enfermedad, utiliza silla de ruedas para algunos trayectos.

Campañas solidarias

Para enfrentar los costos del pre y postoperatorio, sus padres organizaron distintas iniciativas. Una de ellas es un libro para colorear inspirado en parte de la historia de Martín y su camino hacia el trasplante, cuyo valor es de 4.790 pesos.

Además, la familia realizará una tallarinata solidaria el próximo 30 de julio, entre las 19:00 y las 22:00 horas, en el Club Naval de Valparaíso, ubicado en calle Condell 1586. La actividad incluirá comida, una muestra de cueca, desfiles de moda, música en vivo y rifas.

"Todo lo recaudado irá destinado a apoyar los gastos pre y postoperatorios de su trasplante", señalaron los padres de Martín por redes sociales. También invitaron a la comunidad a sumarse a la actividad o colaborar difundiendo la campaña.

"Queremos que sea una noche para encontrarnos, compartir y demostrar que, cuando una comunidad se une, puede hacer una gran diferencia", expresaron.

Junto a lo anterior, quienes deseen realizar donaciones pueden hacerlo directamente en la cuenta de Martín. Los datos son los siguientes:

BancoEstado – Cuenta de Ahorro.

⁠Titular: Martín Andrés Williams Miranda Bozzo.

⁠RUT: 26.183.139-2

⁠N° de Cuenta: 38164908353

⁠Correo: uncorazonparamartin@gmail.com

La familia espera que estas iniciativas permitan financiar medicamentos, controles, tratamientos posteriores a la cirugía y las adecuaciones necesarias en el hogar para que Martín pueda enfrentar su recuperación en condiciones seguras.