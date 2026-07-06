Cristiano Ronaldo, una leyenda que dejó huella en las Copas del Mundo

La historia de Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo llegó a su punto final. Portugal quedó eliminado ante España en octavos del Mundial 2026 y, con ello, se cerró el capítulo mundialista del futbolista que durante más de dos décadas desafió el paso del tiempo para mantenerse entre la élite del deporte.

A sus 41 años, el capitán portugués disputó su último partido en una Copa del Mundo, poniendo fin a una aventura que comenzó en Alemania 2006 y que se extendió por seis ediciones consecutivas del torneo.

Ningún otro jugador había logrado marcar en seis Mundiales distintos, un récord que consolidó su nombre entre las mayores leyendas de la historia del fútbol.

Su último partido en una Copa del Mundo fue en Dallas, Texas, ante los hispanos, y no pudo ser decisivo como en la llave de 16avos, en donde marcó de penal ante Croacia el gol número 976 de su carrera.

Más allá de los números, Cristiano Ronaldo transformó la historia de Portugal. Convirtió a una selección acostumbrada a vivir a la sombra de las grandes potencias en un rival respetado en cualquier escenario, liderándola a conquistar la Eurocopa de 2016 y las Liga de Naciones de 2019 y 2025, los primeros grandes títulos internacionales del país.

En el plano individual, su carrera resulta difícil de igualar. Comenzó en Sporting Lisboa y se convirtió en leyenda de Manchester United y Real Madrid, dejando una huella imborrable en ambos equipos, antes de partir a Juventus, donde brilló por última vez en Europa.

Posteriormente regresó a Manchester United, pero el mal rendimiento del equipo lo llevaron a dejar Old Trafford para firmar en Al Nassr, en la liga de Arabia Saudita, con el fin de potenciar ese torneo.

Sin embargo, su llegada a Arabia no borra todo lo que logró en el Viejo Continente: Ganador de cinco Balones de Oro, campeón de la Champions League en cinco ocasiones (una con Manchester United y cuatro con Real Madrid), máximo goleador histórico del fútbol de selecciones y dueño de cientos de récords goleadores.

CR7 construyó una trayectoria marcada por una ambición inagotable y una extraordinaria disciplina física que le permitió competir al máximo nivel durante más de veinte años.

Sin embargo, el Mundial fue el gran trofeo que siempre se le resistió. Alcanzó las semifinales en 2006, protagonizó actuaciones memorables en distintas ediciones y dejó goles imborrables, como su triplete frente a España en Rusia 2018, pero nunca pudo levantar la Copa del Mundo, el único gran vacío en un palmarés prácticamente perfecto.

Su rivalidad con Lionel Messi definió una era irrepetible del fútbol. Durante casi dos décadas ambos dominaron los premios individuales, rompieron récord tras récord y elevaron el nivel de exigencia del deporte. Mientras el argentino logró coronarse campeón en Catar 2022, Cristiano siguió persiguiendo el sueño mundialista hasta su última participación, este lunes 6 de julio.

La eliminación de Portugal ante España no borra nada de ese legado. Al contrario, marca el cierre de una de las carreras más extraordinarias que haya visto el fútbol moderno. Porque, aunque el Mundial terminó sin la fotografía que siempre persiguió, Cristiano Ronaldo deja el escenario como uno de los jugadores más influyentes, exitosos y determinantes de todos los tiempos.

Desde ahora, las Copas del Mundo continuarán sin una de sus figuras más emblemáticas. El torneo pierde a un protagonista que marcó una generación completa y cuyo nombre permanecerá para siempre entre los gigantes de este deporte.

Cristiano, con 41 años, continuará buscando su último hito: Llegar a los 1.000 goles en el fútbol profesional. Registra 976 anotaciones oficiales, y solo necesita 24 conquistas más para añadir otro capítulo más en su legado en el fútbol mundial.

Palmarés de Cristiano Ronaldo

Sporting Lisboa (1)

Supercopa de Portugal - 2002

Manchester United (9)

FA Cup - 2004

Copa de la Liga - 2006 y 2009

Premier League - 2007, 2008 y 2009

Community Shield - 2007

Champions League - 2008

Mundial de Clubes - 2008

Real Madrid (15)

Copa del Rey - 2011, 2014

La Liga - 2012, 2017

Supercopa de España - 2012 y 2017

Champions League - 2014, 2016, 2017, 2018

Supercopa de Europa - 2014, 2017

Mundial de Clubes - 2014, 2016, 2017

Juventus (5)

Supercopa de Italia - 2018, 2020

Serie A - 2019 y 2020

Copa Italia - 2021

Al Nassr (1)

Liga Profesional Saudí - 2026

Selección Portugal (3)

Eurocopa - 2016

Liga de Naciones - 2019 y 2025

Distinciones individual