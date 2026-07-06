Cucurella: "Estamos donde queríamos, es un gran momento para España"

Marc Cucurella, defensa de la selección española, expresó este lunes la satisfacción del equipo, tras superar los octavos de final del Mundial 2026 ante Portugal, y admitió que han ido de "menos a más" en el torneo, aunque ahora están "en un gran momento" para la eliminatoria de los cuartos de final.

"Mikel Merino ha mejorado mucho de cara a puerta en estos últimos años. Esperamos que no sea su último gol con nosotros. Nos lo merecíamos. Empezamos de menos a más este torneo, estamos donde queríamos, en un gran momento y a seguir así", declaró en zona mixta tras el partido.

"Muy contentos, sobre todo, hicimos un gran partido. Ellos son una gran selección, sabíamos que iba a haber momentos de sufrir, creo que estuvimos en todo momento dentro del partido y hemos hecho un gran esfuerzo. Nos merecimos la victoria", dijo.

"Fue un partido duro. Al final, ellos también son grandes jugadores, nos hizo correr también detrás del balón, sabemos sufrir en los momentos que nos tocó sufrir, sabíamos que quedaba poco y fue una gran jugada colectiva y hemos marcado el gol. Estos partidos se deciden por detalles", añadió.

"Tuvimos otra vez portería a cero, que no es sólo del arquero o de los defensas, es un trabajo de todos. Los jugadores que hicieron el gol vinieron desde el banco. Esa es nuestra mentalidad, que da igual los minutos o cuánto corres, que lo importante es ganar y es el objetivo en el torneo", continuó.

También destacó que el portugués Cristiano Ronaldo es una leyenda del fútbol. "Jugar contra él es una cosa que te motiva. Cuando era niño lo veía por la televisión y ahora tienes la oportunidad de jugar contra él en un Mundial. Siempre te hace estar al cien por cien concentrado. Hicimos un gran trabajo".