Nuevo esfuerzo internacional de La Paz: "Que el mundo sepa que la marraqueta es de Bolivia"
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Panaderos bolivianos conmemoraron este lunes el Día de la Marraqueta, emblemático "pan de batalla" que se elabora en La Paz de manera artesanal, y anunciaron que buscarán su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad y como parte esencial de la gastronomía y la identidad del país.
"La marraqueta es un pan sin igual, incluso ha pasado fronteras", dijo a la agencia de noticias EFE el máximo dirigente de la Federación de Panificadores Artesanos de La Paz, Dandy Mallea.
El dirigente explicó que irán a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), "para que el mundo entero sepa que la marraqueta es de Bolivia" y que "representa a todos los bolivianos".
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