De la Fuente valoró a Mikel Merino: Los jugadores importantes son los que salen del banco

Posterior a la victoria por 1-0 de España sobre Portugal en los octavos de final del Mundial 2026, el seleccionador español Luis de la Fuente destacó el nivel del encuentro y valoró el impacto de los cambios, especialmente de Mikel Merino, quien fue el autor del gol del triunfo.

"Fue un partidazo. En la previa era una final anticipada, sufriendo hasta el final, demostrando las ganas de ganar. Hicimos un partido muy completo. Los jugadores importantes son los que salen del banco, que hacen bueno el trabajo de los compañeros que estuvieron antes", expresó a TVE.

Seguido a ello, puntualizó: "Pensamos en darle un poquito de ritmo para afrontar el alargue con el brío que se necesita recién entrados al terreno de juego. Fue magistral la aportación de esos jugadores. Tenemos 26 jugadores de un nivel altísimo".

"Nos encontramos con mucha confianza y mucha seguridad y vamos a darlo todo hasta el final. Tenemos muchos ingredientes y condición para que los rivales se piensen", advirtió en el cierre De La Fuente.