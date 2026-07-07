Delegación de Egipto vivió momentos de furia tras remontada de Argentina

Enzo Fernández marcó el agónico 3-2 con el que Argentina remontó a Egipto en un infartante duelo por los octavos de final del Mundial 2026 y desató la furia de la delegación en el combinado "faraón".

El cuerpo técnico lanzó airados reclamos por un supuesto penal cometido por Julián Alvarez a Mohamed Salah, el cual no fue atendido por el colegiado y derivó en el contraataque que Fernández finalizó de cabeza para completar la hazaña trasandina.

El enojo de los egipcios costó la expulsión de Saafan Elsaghir, preparador de arqueros que tuvo que ser contenido por jugadores de la selección africana, además de cartulinas amarillas para Hossam Hassan, DT de Egipto, el guardameta Mostafa Shobeir y el volante Hamdy Fathy.