Deschamps: No voy a criticar a Paraguay, cada equipo juega como quiere

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, evitó cuestionar el planteamiento defensivo de Paraguay tras la victoria por 1-0 en los octavos de final del Mundial 2026, aunque reconoció que el duelo tuvo momentos ásperos y apuntó a insultos desde el elenco guaraní.

"No voy a criticar a Paraguay, cada equipo juega como quiere, aunque los insultos de algunos de enfrente me los habría ahorrado, en algunos momentos sobre todo", afirmó el entrenador en la rueda de prensa posterior al compromiso.

Francia consiguió la clasificación gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé en el segundo tiempo, en un encuentro cerrado que Deschamps aseguró haber trabajado previamente con sus jugadores.

"Podríamos haber hecho más, pero no hay que quitarle mérito a Paraguay. Eliminó a Alemania, que también tiene un potencial ofensivo importante. Se clasificó, y mientras esté cero a cero, piensan que es normal que puedan dar el paso y estar en cuartos, así que fue un partido de meterse en el barro, por usar otra palabra", sostuvo.

El técnico también defendió a Mbappé, quien estuvo involucrado en una disputa al final del partido, y remarcó que "tiene una imagen para algunos en el exterior que no es para nada la realidad". Además, valoró que el cruce no terminara con mayores consecuencias: "Lo más importante fue que no hubiera líos, perder jugadores o recibir tarjetas".

Francia enfrentará ahora a Marruecos en los cuartos de final, el próximo jueves en Boston. "Marruecos, por todo lo que ha hecho y por lo que he visto hoy, confirma que es un muy, muy buen equipo. Uno no llega a los cuartos de final de un Mundial por casualidad", concluyó Deschamps.