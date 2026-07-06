Diogo Costa negó en doble instancia a España la apertura de la cuenta

El arquero portugués Diogo Costa evitó la apertura de la cuenta por parte de España en los octavos de final del Mundial 2026 tras dos grandes atajadas a Lamine Yamal y Álex Baena.

El guardameta repelió en primera instancia el disparo del atacante de FC Barcelona y se repuso a tiempo para desviar a mano cambiada el remate del futbolista de Atlético Madrid, manteniendo la igualdad entre lusos e ibéricos en el AT&T Stadium de Arlington.