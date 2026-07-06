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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

Diogo Costa negó en doble instancia a España la apertura de la cuenta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El guardameta luso repelió los disparos de Lamine Yamal y Álex Baena.

Diogo Costa negó en doble instancia a España la apertura de la cuenta
 EFE
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El arquero portugués Diogo Costa evitó la apertura de la cuenta por parte de España en los octavos de final del Mundial 2026 tras dos grandes atajadas a Lamine Yamal y Álex Baena.

El guardameta repelió en primera instancia el disparo del atacante de FC Barcelona y se repuso a tiempo para desviar a mano cambiada el remate del futbolista de Atlético Madrid, manteniendo la igualdad entre lusos e ibéricos en el AT&T Stadium de Arlington.

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