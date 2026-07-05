DT de Bélgica ironizó por habilitación de Balogun: "Es el día de los inocentes"

Rudi García, seleccionador de Bélgica, reaccionó con ironía a la decisión de FIFA de dejar en suspenso la sanción de Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, quien quedó habilitado para disputar el duelo de octavos de final del Mundial 2026 entre ambos equipos.

"No sabía que el día 5 de julio se había convertido en el día de los inocentes", lanzó el técnico en la rueda de prensa previa al compromiso de este lunes en Seattle.

El entrenador francés respaldó el duro comunicado de la Real Federación Belga de Fútbol, que cuestionó la resolución del Comité Disciplinario de FIFA por considerar que contradice el carácter automático de una suspensión tras tarjeta roja.

"Me remito al comunicado de nuestra federación. No es que estemos defendiendo nuestra selección o nuestra federación, defendemos la integridad del fútbol. Es la primera vez en la historia de la Copa Mundial que se toma una decisión de esta naturaleza", añadió García.

Balogun debía cumplir un partido de castigo por su expulsión ante Bosnia-Herzegovina, pero FIFA dejó la sanción sujeta a un período de prueba de un año, por lo que estará disponible para enfrentar a Bélgica.

Pese a la molestia, García aseguró que la presencia del atacante estadounidense "no cambia nada" para su planificación: "Me centro en mi equipo, independientemente del once inicial de Estados Unidos. Me centro en mi equipo y en la victoria para llegar a los cuartos de final", declaró.

Luego, ante una nueva consulta por el caso Balogun, el seleccionador belga cerró la discusión: "No pierdan el tiempo hablando sobre esto. Queremos centrarnos en cuestiones deportivas. Soy el seleccionador del equipo belga. Si tenéis preguntas sobre fútbol las respondemos. Para el resto, por favor, vayan a dónde toca".