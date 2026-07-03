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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

Duelo entre México e Inglaterra tendrá cambio de horario por pronóstico de tormenta

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El partido se disputará a las 12:00 horas de nuestro país.

Duelo entre México e Inglaterra tendrá cambio de horario por pronóstico de tormenta
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El encuentro entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, sufrirá una modificación en su programación y se disputará a las 12:00 horas locales (14:00 horas de Chile) de este domingo 5 de julio, debido al pronóstico de tormentas eléctricas en Ciudad de México.

Originalmente, el trascendental partido estaba fijado para las 18:00 horas locales (20:00 de Chile).

Sin embargo, las condiciones meteorológicas previstas para esa franja del día obligaron a tomar la decisión de adelantar el compromiso, con el objetivo de garantizar la seguridad de los futbolistas, cuerpos técnicos, aficionados y el personal operativo del estadio.

A falta de la ratificación de la FIFA, varios medios mexicanos e ingleses como Récord y la BBC adelantaron que el organismo rector del fútbol mundial tiene previsto hacer oficial este cambio durante la tarde de este viernes.

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