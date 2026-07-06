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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

El emocionado llanto de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El astro portugués no pudo contenerse tras caer en su torneo final.

El emocionado llanto de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal
 EFE
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Cristiano Ronaldo no pudo contener su emoción y rompió en llanto tras la eliminación de Portugal a manos de España por los octavos de final del Mundial 2026.

El astro dio una escena similar a la de 2022, donde fue seguido hasta camarines, sin embargo, esta vez permaneció en el terreno de juego reflexionando sobre el único trofeo que no pudo conseguir en su laureada carrera, la cual ya lleva más de 20 años.

"CR7" se despidió de las citas planetarias tras haber participado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026, anotando en cada torneo y estableciéndose como el único futbolista en marcar en seis Copas del Mundo.

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