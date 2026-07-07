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Enzo Fernández certificó la reacción de Argentina con el 3-2 sobre Egipto
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El equipo albiceleste tuvo tres goles en el tramo final del partido.
El equipo albiceleste tuvo tres goles en el tramo final del partido.
Enzo Fernández apareció en el cierre del partido para marcar el 3-2 de Argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, luego de una notable reacción de la "albiceleste", que estuvo dos goles abajo y encontró en el volante el golpe decisivo para dar vuelta un duelo cargado de tensión.