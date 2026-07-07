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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

Enzo Fernández certificó la reacción de Argentina con el 3-2 sobre Egipto

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo albiceleste tuvo tres goles en el tramo final del partido.

Enzo Fernández certificó la reacción de Argentina con el 3-2 sobre Egipto
 EFE
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Enzo Fernández apareció en el cierre del partido para marcar el 3-2 de Argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, luego de una notable reacción de la "albiceleste", que estuvo dos goles abajo y encontró en el volante el golpe decisivo para dar vuelta un duelo cargado de tensión.

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