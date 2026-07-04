FIFA, México e Inglaterra: El lío que marcó la previa del cruce mundialista

FIFA evaluó adelantar en seis horas el partido entre México e Inglaterra, por los octavos de final del Mundial 2026, aunque finalmente descartó la modificación tras una serie de problemas logísticos y la molestia de las selecciones involucradas.

De acuerdo a Daily Mail, la idea era mover el encuentro en el Estadio Azteca para que comenzara a las 14:00 y no a las 20:00 horas, en medio de la preocupación de las autoridades mexicanas por la seguridad tras la muerte de hinchas en las celebraciones posteriores al triunfo sobre Ecuador.

El medio británico apuntó que el cambio estuvo cerca de concretarse, pero generó rechazo tanto en Inglaterra como en México. El técnico azteca Javier Aguirre calificó la opción como "una patada en el estómago" y sostuvo que obligaba a modificar una planificación completa.

Otro punto que frenó la medida fue el duelo entre Brasil y Noruega en el MetLife Stadium, ya que un eventual adelanto del México-Inglaterra dejaba ambos partidos con solo dos horas de diferencia, algo considerado inviable por la organización.

Finalmente, FIFA mantuvo el horario original del compromiso, pese a que también existen alertas por posibles tormentas y lluvias durante la jornada. Las autoridades mexicanas preparan un amplio operativo de seguridad ante la masiva presencia de hinchas en las calles de Ciudad de México.