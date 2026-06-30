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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

Haaland: "Esto cambiará la historia de Noruega para siempre"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Es un recorrido que da nauseas", reconoció el ariete de Manchester City.

Haaland:
 Xinhua
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Después de anotar para el triunfo de Noruega en Dallas por el Mundial 2026, el ariete Erling Haaland aprovechó de repasar lo que fue el compromiso de su selección ante Costa de Marfil por los dieciseisavos.

"Es una locura. Es simplemente ser feliz. Es un recorrido que da nauseas", reconoció el "Androide".

Seguido a ello, precisó: "Es increíble. Han pasado 28 años desde la última vez que Noruega participó en el Mundial. Es un evento enorme y emocionante formar parte de él"

"Es genial que signifique tanto para toda Noruega. Creo que esto cambiará la historia de Noruega para siempre", cerró el delantero de Manchester City.

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