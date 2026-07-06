"Hey Jude": Bellingham fue ovacionado al ritmo de The Beatles en el Mundial

Jude Bellingham firmó una gran actuación en el duelo entre Inglaterra y México por los octavos de final del Mundial 2026, anotando un doblete en la victoria 3-2 de los "Three Lions".

Tras el encuentro, la fanaticada inglesa presente en el Estadio Azteca demostró su agradecimiento al volante cantando a todo pulmón la canción "Hey Jude" de la banda británica Los Beatles.

Bellingham se quedó con la mirada fija en las gradas contemplando el momento con una visible emoción en su rostro antes de agradecer a los hinchas.

Inglaterra se medirá ante Noruega el 11 de julio a las 17:00 horas en Miami, donde buscará meterse en semifinales del certamen ante un conjunto nórdico que eliminó a Brasil de la mano de su goleador Erling Haaland.