Kahn lanzó irónica propuesta: Pidió anular la amarilla de Ballack en 2002 y "repetir la final contra Brasil"

El histórico exarquero de la selección alemana Oliver Kahn llamó la atención en las últimas horas al entregar una particular propuesta a los entes rectores del fútbol, reaccionando con evidente sarcasmo ante las recientes discusiones reglamentarias y de escritorio en el balompié internacional tras el "caso Balogun".

El otrora guardameta de Bayern Múnich utilizó sus plataformas para plantear una revisión de la historia, recordando un episodio que marcó el destino de su escuadra en la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002.

"Si estamos reescribiendo la historia del fútbol ahora, tengo una pequeña sugerencia", comenzó señalando el exdeportista.

"Me gustaría que la FIFA anule la tarjeta amarilla mostrada a Michael Ballack en la semifinal de la Copa del Mundo de 2002, la que lo dejó fuera de la final", agregó respecto a la amonestación que recibió el volante ante Corea del Sur, la cual le impidió jugar el partido decisivo.

Finalmente, Kahn cerró su mensaje con tono irónico: "Y ya que estamos en ello, podríamos muy bien repetir la final contra Brasil".

En aquella definición disputada en Yokohama, Alemania no pudo contar con Ballack, una de sus principales figuras, y terminó cayendo por 2-0 ante el combinado brasileño liderado por Ronaldo.