L'Equipe calificó con la peor nota del Mundial al árbitro del Paraguay-Francia

El árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev quedó en el centro de la polémica tras la victoria de Francia por 1-0 sobre Paraguay, por los octavos de final del Mundial 2026, luego de recibir una durísima calificación de parte del medio francés L'Equipe.

El juez del compromiso fue evaluado con nota 1/10, la peor posible en la escala del citado medio, después de un partido marcado por el roce, las protestas y varias acciones fuertes que encendieron los reclamos del plantel francés.

La molestia apuntó principalmente a la permisividad del árbitro durante el desarrollo del encuentro, en el que Paraguay terminó sin jugadores amonestados pese a la intensidad del duelo. Según apuntó L'Equipe, hubo acciones como un codazo sobre Kylian Mbappé, una carga sin balón contra Désiré Doué y una entrada sobre el propio capitán francés que no recibieron sanción disciplinaria.

La única amarilla vinculada al equipo guaraní llegó recién después del pitazo final y fue para un integrante del cuerpo técnico, situación que acrecentó las críticas contra Tantashev en Francia.

El partido se resolvió con un penal convertido por Mbappé en el segundo tiempo, después de una falta sobre Doué que el árbitro terminó sancionando con ayuda del VAR. Francia avanzó así a cuartos de final, donde enfrentará a Marruecos, pero el arbitraje quedó como uno de los grandes temas del áspero cruce ante Paraguay.