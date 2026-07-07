Lágrimas de desahogo: El llanto de Lionel Messi tras la agónica clasificación de Argentina

La dramática clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una de las postales más emotivas del torneo dado que una vez consumado el triunfo por 3-2 sobre Egipto, el capitán trasandino, Lionel Messi, rompió en llanto sobre el césped, evidenciando la enorme tensión acumulada durante el encuentro.

Las cámaras de la transmisión oficial se quedaron de inmediato con la figura del "10", quien se vio conmovido por el desgaste y la presión de haber estado al borde de la eliminación.

Messi se cubrió el rostro e incluso debió ser consolado por sus compañeros en medio de las celebraciones en la cancha.