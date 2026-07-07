Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago23.0°
Humedad11%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

Lágrimas de desahogo: El llanto de Lionel Messi tras la agónica clasificación de Argentina

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El capitán albiceleste no pudo contener la emoción luego de liderar la remontada ante Egipto.

Lágrimas de desahogo: El llanto de Lionel Messi tras la agónica clasificación de Argentina
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La dramática clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una de las postales más emotivas del torneo dado que una vez consumado el triunfo por 3-2 sobre Egipto, el capitán trasandino, Lionel Messi, rompió en llanto sobre el césped, evidenciando la enorme tensión acumulada durante el encuentro.

Las cámaras de la transmisión oficial se quedaron de inmediato con la figura del "10", quien se vio conmovido por el desgaste y la presión de haber estado al borde de la eliminación.

Messi se cubrió el rostro e incluso debió ser consolado por sus compañeros en medio de las celebraciones en la cancha.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada