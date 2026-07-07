Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago18.8°
Humedad20%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

Lionel Messi y la remontada ante Egipto: "Volvimos a sufrir muchísimo"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

"Este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final", aseguró el capitán argentino.

Lionel Messi y la remontada ante Egipto:
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Posterior a la agónica victoria por 3-2 de Argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, el capitán y figura Lionel Messi analizó la sufrida clasificación en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

"Volvimos a sufrir muchísimo pero bueno, esto es el Mundial y todos los partidos se están dando igual, muy igualados todos. Se había puesto duro con el 0-2 y fue muy emocionante poder darlo vuelta", sostuvo el astro tras el encuentro.

Respecto al penal fallado en la primera mitad, el atacante de Inter Miami se mostró aliviado por la reacción: "No es fácil levantar un 0-2, pero este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final. Es una locura lo que hizo este grupo".

Tras este resultado, Argentina se instaló en los cuartos de final del Mundial 2026, donde deberá enfrentar al vencedor de la llave entre Suiza y Colombia el próximo sábado 11 de julio en Kansas City.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada