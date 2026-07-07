Lionel Messi y la remontada ante Egipto: "Volvimos a sufrir muchísimo"

Posterior a la agónica victoria por 3-2 de Argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, el capitán y figura Lionel Messi analizó la sufrida clasificación en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

"Volvimos a sufrir muchísimo pero bueno, esto es el Mundial y todos los partidos se están dando igual, muy igualados todos. Se había puesto duro con el 0-2 y fue muy emocionante poder darlo vuelta", sostuvo el astro tras el encuentro.

Respecto al penal fallado en la primera mitad, el atacante de Inter Miami se mostró aliviado por la reacción: "No es fácil levantar un 0-2, pero este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final. Es una locura lo que hizo este grupo".

Tras este resultado, Argentina se instaló en los cuartos de final del Mundial 2026, donde deberá enfrentar al vencedor de la llave entre Suiza y Colombia el próximo sábado 11 de julio en Kansas City.