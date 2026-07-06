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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

Mbappé respondió con dureza a senadora paraguaya tras comentarios racistas: "Es una mujer despreciable"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero francés reaccionó en sus redes sociales a las descalificaciones de la parlamentaria Celeste Amarilla, quien lo tildó de "camerunés colonizado".

Mbappé respondió con dureza a senadora paraguaya tras comentarios racistas:
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El futbolista francés Kylian Mbappé respondió públicamente a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, luego de que la parlamentaria emitiera una serie de comentarios de tinte racista en su contra tras el duelo donde el elenco galo se impuso por 1-0 al cuadro guaraní en los octavos de final de la Copa del Mundo.

A través de sus redes sociales, la legisladora paraguaya había arremetido contra el delantero, refiriéndose a él como un "camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo".

Ante estas declaraciones, el capitán de la selección de Francia publicó un comunicado en su cuenta de X (antes Twitter) para repudiar los dichos de la política sudamericana.

"Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo", comenzó manifestando el futbolista.

"Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país", continuó el jugador.

Finalmente, el deportista cerró su declaración enfatizando que "nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo".

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