Messi salvó a Argentina con un golazo y llegó a 21 conquistas en Mundiales

Lionel Messi volvió a aparecer cuando Argentina más lo necesitaba y marcó un golazo para igualar 2-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, luego de un partido cuesta arriba para el equipo sudamericano. Con su anotación, el capitán argentino alcanzó las 21 conquistas en Copas del Mundo y mantuvo viva la ilusión de remontada de la "albiceleste".