New York Times: Trump llamó a Infantino para pedir revisión de la roja a Balogun

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, llamó a Gianni Infantino, titular de FIFA, para pedirle que revisara la suspensión de Folarin Balogun, delantero de la selección norteamericana, según reveló The New York Times.

De acuerdo al medio estadounidense, el contacto se produjo el miércoles, después de que Balogun recibió tarjeta roja en el triunfo sobre Bosnia-Herzegovina por el Mundial 2026, y la información fue atribuida a tres personas familiarizadas con la conversación.

El caso escaló este domingo, cuando FIFA dejó en suspenso el partido de castigo que debía cumplir el atacante y lo habilitó para enfrentar este lunes a Bélgica por los octavos de final en Seattle.

The New York Times remarcó que la determinación es altamente inusual y sostuvo que es la primera vez desde 1962 que FIFA permite jugar a un futbolista que debía estar suspendido por una tarjeta roja recibida durante una Copa del Mundo.

La Casa Blanca, consultada por el medio, se remitió al mensaje publicado por Trump en Truth Social, donde el mandatario agradeció a FIFA "por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia", aunque no dijo públicamente que llamó a Infantino ni se adjudicó la decisión.

La resolución provocó una dura reacción de la Federación Belga de Fútbol, que dijo estar "asombrada" por la habilitación de Balogun y anunció que está "estudiando todas las opciones posibles" antes del cruce contra el anfitrión.