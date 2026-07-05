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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Teodoro Schmidt: Joven bombera murió al volcarse carro que acudía a incendio

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Redacción Cooperativa

Otros cinco voluntarios resultaron lesionados.

Teodoro Schmidt: Joven bombera murió al volcarse carro que acudía a incendio
 ATON

La unidad pertenecía a la Tercera Compañía "Barros Arana" de Teodoro Schmidt y se dirigía al sector rural de Huidima.

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Una bombera de 20 años falleció este domingo luego de que el carro en el que se trasladaba volcara mientras acudía a una emergencia en la comuna de Teodoro Schmidt, en la Región de La Araucanía.

La unidad pertenecía a la Tercera Compañía "Barros Arana" y se dirigía al sector rural de Huidima para combatir un incendio estructural.

El accidente ocurrió cerca de las 10:30 horas, a la altura del sector Cancha El Escudo, en la ruta que conecta Nueva Imperial con Barros Arana.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el conductor perdió el control de la máquina, que salió de la calzada, impactó un poste del tendido eléctrico y terminó volcada a un costado del camino.

Producto del accidente, la voluntaria murió en el lugar. Otros cinco integrantes de Bomberos resultaron lesionados y fueron asistidos por equipos de emergencia.

Personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros concurrió al sitio del suceso para realizar las diligencias que permitan establecer la dinámica del volcamiento y sus causas.

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