Pochettino y la eliminación de Estados Unidos: Soy el responsable de este mal fútbol

El técnico de la selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino analizó la dura goleada 4-1 sufrida ante Bélgica en el Lumen Field de Seattle y la eliminación del Mundial 2026 en octavos de final.

"Bélgica fue mejor que nosotros y lo felicitamos. Lo merecieron. Yo soy el responsable de este mal fútbol", comentó tras la finalización del encuentro ante los europeos.

También recalcó el mal desempeño de su equipo: "No jugamos bien. Nunca estuvimos en el partido. Ni siquiera cuando empatamos. Desde el principio no pudimos participar en absoluto del juego".

Por último, afirmó que no demostraron el juego de otros encuentros: "Esto es un proceso de aprendizaje. No jugamos el partido de la misma manera que el resto del Mundial. Hay diferentes razones. Quizá la explicación es demasiado fácil. Tenemos que chequear qué hicimos".

Pochettino, aun así, aseguró estar "frustrado" y "muy decepcionado con las personas que deberían haber entendido la situación y han confundido las cosas", en relación a lo ocurrido con Folarin Balogun.

"No afectó a nuestra actuación el rendimiento fue como fue y no fue una excusa. no tenemos que buscarlas, no fue nuestro día. Sin embargo, desde el punto de vista personal, ¿de qué sirve insultar o recibir muchos mensajes negativos o amenazas si mi posición es la del seleccionador?", cuestionó.

El técnico se limitó a recordar que "hay una regla que la Federación puede aplicar para que el jugador pueda jugar", insistiendo en que su rol se limita a lo estrictamente deportivo.

"Mi posición era la de entrenar al equipo y, si Balogun está disponible porque se le ha permitido jugar, no es un problema", zanjó.

"Es difícil hacer un comentario, no fuimos lo suficientemente buenos, no tenemos que buscar excusas: no fue nuestro día, no tuvimos el rendimiento que tuvimos que tener ni las cualidades", aseveró.