Tuchel negó que Inglaterra use viagra ante México para capear efectos de la altura

Thomas Tuchel, director técnico de Inglaterra, descartó los rumores que apuntaban al uso de viagra para enfrentar a México este domingo por los octavos de final del Mundial 2026.

El periódico sensacionalista The Sun causó revuelo al asegurar que el seleccionado de su país recibió la autorización para utilizar el fármaco con el fin de enfrentar los efectos de los 2.240 de altura de la Ciudad de México.

"La información y su soporte no me llegó, así que no es cierto", dijo tajantemente, pero entre risas, en la conferencia de prensa.

Acto seguido, repasó a su rival: "Sabemos todo de México. Está entre en el top 10 (del ránking FIFA), con buenos resultados en los últimos partidos. Ellos van modificando, aplican presión, dejan libres a los carrileros, tienen mucha rotación y no son tímidos en jugadas a balón parado. Los respetamos, pero creemos en nosotros".

"Para nosotros los primeros 15 o 20 minutos serán difíciles. México empieza impetuoso en su territorio. Lo superaremos y después estaremos mejor", apuntó el técnico alemán del cuadro inglés.

El partido arrancará a las 20:00 horas de Chile (02:00 GMT) y podrás seguirlo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa.cl.