Romario criticó la eliminación de Brasil y aseguró que fue un error renovarle el contrato a Ancelotti

El exdelantero Romário, campeón mundial con Brasil en 1994, criticó con dureza la eliminación de la Canarinha del Mundial 2026 frente a Noruega e insistió en que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se precipitó al renovar el contrato del seleccionador Carlo Ancelotti hasta 2030 antes del inicio de la competición.

El exgoleador de la selección y de clubes como FC Barcelona afirmó que la decisión de ampliar el vínculo del técnico italiano antes de que concluyera el torneo fue un error, ya que, a su juicio, privó a la CBF de margen para evaluar con serenidad el trabajo desarrollado en el Mundial y de adoptar una decisión en función de los resultados.

En una columna publicada tras la derrota por 2-1 ante Noruega, el ahora senador sostuvo que Brasil "mereció ser eliminado" por el bajo nivel mostrado durante el campeonato y lamentó que la selección careciera de la actitud y la personalidad que históricamente la distinguieron.

"Faltó actitud y faltó fútbol de verdad", afirmó el exgoleador, quien consideró que el equipo jugó por debajo de su potencial y nunca consiguió imponer su estilo durante la competición.