Salah evitó profundizar críticas contra el arbitraje: "Todos vieron lo que sucedió"

En medio de los múltiples dichos tras la dramática derrota por 3-2 de Egipto ante Argentina en los octavos del Mundial 2026, el capitán Mohamed Salah evitó profundizar en la responsabilidad arbitral tras la eliminación de su país en Atlanta.

"En cuanto al arbitraje, prefiero no hacer comentarios. Todo el mundo vio lo que pasó", sostuvo el atacante de 34 años al ser consultado sobre las cobros del juez francés Francois Letexier.

En esa misma línea, profundizó sobre los momentos clave del choque: "Nos anularon un gol y no concedieron un penal que reclamamos. Inmediatamente después, ellos hicieron un contragolpe y marcaron".

Finalmente, Salah destacó la mejor participación de su país en las Copas del Mundo: "El entrenador (Hossam Hassan) nos felicitó por la campaña que realizamos. Quería que llegáramos aún más lejos en la competición, pero fue la voluntad de Dios".