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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

Se calentó el final: Francia y Paraguay protagonizaron trifulca en el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cierre del partido tuvo un tenso cruce entre Kylian Mbappé y Orlando Gill, que derivó en empujones entre jugadores de ambas selecciones.

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El duelo entre Francia y Paraguay, por los octavos de final del Mundial 2026, terminó con un caliente cruce entre futbolistas de ambos equipos tras el pitazo final.

La situación se produjo cuando Kylian Mbappé celebró con euforia el triunfo francés y el arquero paraguayo Orlando Gill se acercó para darle la mano, pero el capitán de los galos siguió su festejo y no respondió el saludo.

La reacción del guardameta no tardó en llegar, ya que tomó la pelota y se la lanzó en la espalda al delantero francés, lo que encendió el ambiente y provocó la intervención de varios jugadores.

Luego del primer encontrón, el cierre siguió con empujones y reclamos entre ambos planteles, en una imagen que marcó el final de un partido intenso y dejó a Francia celebrando su avance en la Copa del Mundo.

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