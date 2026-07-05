Sigue el pleito: Fher de Maná trollea a Liam Gallagher usando polera de Oasis

El pleito entre los cantantes Fher Olvera de Maná y Liam Gallagher de Oasis enciende aún más la previa al trascendental partido que enfrentará a México e Inglaterra por los octavos de final en el Mundial 2026.

Luego del picante cruce entre los músicos en redes sociales, donde la voz de "Champagne Supernova" aseguraba que "Inglaterra será aplastada en el (estadio) Azteca" por 5-0, el cantante de "Mariposa traicionera" no se quedó solo en su aplaudida respuesta, enviándole un "ubícate, güey" al británico.

A través de las redes sociales de la banda mexicana, la voz de Maná trolleó a Gallagher usando una polera de Oasis en los ensayos de su show de mediotiempo del último partido del Mundial que se disputará en México.

"Ahí nos vemos el domingo para ver cómo nos va", dijo Olvera al músico de Oasis. (Foto: Juan Botero | Prensa Maná)

La publicación de Fher en sus Stories.

La interacción entre ambos artistas provocó la reacción de miles de usuarios, en su mayoría aficionados que se unieron al "¿y si sí?", una frase que se ha convertido en el lema con el que los mexicanos alimentan la esperanza de la victoria de México en el Mundial.

La ronda de los dieciséis mejores del Mundial 2026 se traslada a la mítica Ciudad de México, donde este domingo 5 de julio a partir de las 20:00 horas (00:00 GMT), el Estadio Azteca será el escenario del choque entre el coanfitrión México e Inglaterra.