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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

[VIDEOS] "No duermen": Hinchas mexicanos hicieron serenata con pirotecnia fuera del hotel de Inglaterra

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los seguidores aztecas trataron de incomodar al rival antes de su choque en la Copa del Mundo

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Tal como ocurrió antes de los dieciseisavos ante Ecuador, fanáticos mexicanos llegaron hasta el hotel de concentración de Inglaterra para tratar de perturbar su descanso con ruido en la previa de su choque en octavos de final del Mundial 2026.

Pese a que el conjunto europeo reservó varios recintos para despistar y evitar estos episodios, los seguidores del cuadro azteca dieron con su ubicación y se apostaron fuera del Hotel Marriott de Santa Fe para meter ruido.

Se utilizaron fuegos artificiales que, paradójicamente ante sus intenciones, eran silenciosos. La bulla corrió por parte una serenata.

Incluso, la policía intervino al verse sobrepasado el anillo de seguridad, aunque aquello no impidió a los fanáticos continuar con su despliegue luego de moverse algunos metros.

La expectativa del co-anfitrión del Mundial es total, pues el duelo de este domingo a las 20:00 horas de Chile (02:00) los tiene al borde del ansiado retorno a cuartos de final de una cita planetaria.

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