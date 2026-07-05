PDI recuperó cadáveres de ocho perros robados perversamente desde un crematorio

La Policía de Investigaciones (PDI) halló a los ocho perros fallecidos que habían sido sustraídos hace una semana desde un crematorio en la capitalina comuna de Lampa.

El procedimiento se gestó tras un robo con fuerza ocurrido el pasado 27 de junio, donde los delincuentes no solo se llevaron artículos de valor, sino también los cuerpos de los animales que esperaban ser cremados.

"Tras diversas diligencias investigativas y el levantamiento de información, los detectives consiguieron establecer la ubicación de ocho ejemplares caninos fallecidos, los que fueron encontrados en el sector La Vilana, en la comuna de Lampa", detalló la inspectora Tatiana Acevedo, de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim).

La Brigada Investigadora Criminal ubicó ocho ejemplares caninos fallecidos ocultos dentro del sector La Vilana. (FOTO: ATON)

La funcionaria de la policía civil agregó que, "por orden del fiscal de turno, se mandató que los cuerpos de los animales fallecidos fueran devueltos al citado crematorio para realizar las incineraciones correspondientes y así dar tranquilidad a las familias que se mantuvieron a la espera de recuperar, al menos, las cenizas de su ser amado".

Con la recuperación de los restos, la Fiscalía Local continúa con las indagatorias para identificar a los responsables del robo de las especies de valor y el traslado de los animales fallecidos.