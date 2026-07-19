Países Bajos ganó el premio de la FIFA al Juego Limpio del Mundial 2026

La selección de Países Bajos ganó el premio al Juego Limpio de la FIFA en el Mundial 2026. Así lo publicó la cuenta oficial del torneo a través de sus redes sociales.

Este galardón premia a la escuadra que mejor comportamiento tuvo a lo largo de toda la competición dentro y fuera de la cancha. Por esto mismo, la selección que mejor representó todo esto fueron los europeos, según los organizadores del torneo.

La "Naranja Mécanica" llegó hasta 16avos de final del Mundial 2026, donde terminó siendo eliminado a través de los penales por Marruecos.

Países Bajos tan solo registró dos tarjeta amarillas durante el primer partido ante Japón, y en los otros tres partidos que disputó no tuvo incidentes registrados.