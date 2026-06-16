Mbappé, el goleador que va tras récord de Klose en el Mundial 2026

Los ojos del mundo futbolístico están fijos en Kylian Mbappé, delantero de Francia que ante Senegal convirtió un doblete en la victoria por 3-1 del conjunto galo por el Mundial de Norteamérica, acercándolo aún más a un récord histórico que posee Miroslav Klose, legendario atacante alemán.

El puntero de Real Madrid llegó a 14 goles en esta clase de torneos, posicionándose a tan solo dos conquistas de las 16 de Klose, que a su vez desplazó en Brasil 2014 al crack brasileño Ronaldo, superando sus 15 tantos en la famosa victoria 7-1 del conjunto teutón ante la "Canarinha".

Además, superó la cuota de Lionel Messi, que tiene 13 dianas en citas planetarias y disputará su sexta Copa del Mundo en esta edición, la cual será la última para el astro argentino.

También, el futbolista llegó a 58 anotaciones por "Les Bleus", rebasando los 57 de Olivier Giroud para convertirse en el goleador histórico del cuadro europeo.

Todo parece indicar que "Donatello" asegurará la hazaña durante esta edición de la Copa del Mundo, en la que debutó con tan solo 19 años en Rusia 2018, torneo en el que se consagró campeón tras una victoria 4-2 ante Croacia. Mbappé portó el famoso dorsal "10", que había pertenecido a gigantes del fútbol francés como Michel Platini o Zinedine Zidane.

En tal edición anotó cuatro goles, uno de ellos en la final siendo tan solo un adolescente, emulando al mítico Pelé, que hizo lo mismo en Suecia 1958. Además, fue galardonado como mejor jugador joven del certamen por la FIFA.

Para Catar 2022, el atacante mostró un nivel impresionante con "Les Bleus", marcando en ocho ocasiones, siendo la estrella del plantel que rompió la supuesta maldición del monarca siendo eliminado en fase de grupos cuatro años después, llegando por segunda vez consecutiva a la final, la cual disputó palmo a palmo con Argentina, que era comandada por Lionel Messi.

Mbappé fue el encargado de liderar la carga francesa y convirtió un histórico "hat-trick" en el empate 3-3 durante el tiempo reglamentario más el suplementario, igualando la marca del inglés Geoff Hurst, que en Inglaterra 1966 hizo tres goles en el partido decisivo ante Alemania Federal.

La igualdad derivó en una definición por lanzamientos penales, en la que el combinado albiceleste se quedó con la gloria, privando a Francia de un bicampeonato.

Pese a la derrota, el futbolista fue el máximo anotador del certamen, siendo premiado con la "Bota de Oro" y el "Balón de Plata" del torneo.

Para esta edición, el delantero de 27 años no tardó en abrir su cuenta goleadora con sus tantos a los 66' y 90', que lo dejó más cerca en su búsqueda por el histórico récord de Klose, el cual parece que será suyo tras esta Copa del Mundo.