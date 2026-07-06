"Camerunés colonizado": Senadora paraguaya lanzó insultos racistas a Mbappé
La figura política se descargó en redes sociales tras la derrota de la "Albirroja" ante Francia.
La figura política se descargó en redes sociales tras la derrota de la "Albirroja" ante Francia.
Kylian Mbappé fue blanco de insultos racistas por parte de la senadora paraguaya Celeste Amarilla tras ser la figura en el triunfo 1-0 de Francia ante el conjunto guaraní por los octavos de final en el Mundial de Norteamérica.
A través de sus redes sociales, la autoridad le lanzó insultos de toda clase frente a su actitud en el encuentro, tildándolo de "Camerunés colonizado, fingiendo ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo".
No contenta con eso, siguió en su cruzada en contra del delantero, afirmando que Mbappé "no aprendió ni a escribir. En vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés".
La senadora finalizó su ronda de injurias asegurando que "lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol".