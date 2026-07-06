"Camerunés colonizado": Senadora paraguaya lanzó insultos racistas a Mbappé

Kylian Mbappé fue blanco de insultos racistas por parte de la senadora paraguaya Celeste Amarilla tras ser la figura en el triunfo 1-0 de Francia ante el conjunto guaraní por los octavos de final en el Mundial de Norteamérica.

A través de sus redes sociales, la autoridad le lanzó insultos de toda clase frente a su actitud en el encuentro, tildándolo de "Camerunés colonizado, fingiendo ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo".

No contenta con eso, siguió en su cruzada en contra del delantero, afirmando que Mbappé "no aprendió ni a escribir. En vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés".

La senadora finalizó su ronda de injurias asegurando que "lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol".