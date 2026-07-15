Gianni Infantino fue denunciado ante el COI por vulnerar la neutralidad política a favor de Donald Trump

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, enfrenta una denuncia formal ante el Comité Olímpico Internacional (COI) por presuntas infracciones a las normas de neutralidad política de la institución, debido a sus estrechos vínculos e interacciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La acusación fue presentada por la organización de derechos humanos FairSquare, la cual sostiene que Infantino —quien es miembro del COI desde 2020— violó de forma reiterada la Carta Olímpica y el código ético de la entidad.

El cuestionamiento más reciente apunta a la gestión del caso del delantero estadounidense Folarin Balogun. Al atacante se le levantó una suspensión de un partido por parte del comité disciplinario de la FIFA, lo que le permitió disputar el encuentro de octavos de final de la Copa del Mundo frente a Bélgica.

De acuerdo con la denuncia, esta resolución se produjo luego de una llamada telefónica directa de Donald Trump a Infantino, a pesar de que el dirigente suizo ha insistido constantemente en que los comités del organismo rector del fútbol operan con absoluta independencia.

La polémica suma antecedentes adicionales. Según reveló ESPN, la decisión de absolver a Balogun fue tomada de manera unilateral por el presidente del comité disciplinario de la FIFA, Mohammad Al Kamali. Esta determinación individual resulta inusual, ya que no existen registros previos de que el personero hubiera actuado como único árbitro en casos disciplinarios de esta índole. Hasta el momento, la FIFA no ha entregado una explicación oficial sobre los criterios utilizados para levantar la sanción.

En paralelo, la presión sobre el dirigente suizo crece en el Viejo Continente. Parlamentarios europeos de diversos sectores se encuentran reuniendo apoyos para solicitar una investigación formal contra Infantino en el Parlamento Europeo.

La presentación de FairSquare ante el COI detalla cinco infracciones concretas a las normas de neutralidad política, además de evidencias prima facie de otras dos faltas graves, incluyendo el mencionado beneficio al seleccionado norteamericano.

"Gianni Infantino ha infringido reiteradamente las normas del COI sobre neutralidad política al ofrecer su apoyo político al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump", sentenció la ONG a través de un comunicado.