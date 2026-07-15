PNL pide apoyo del Gobierno a proyecto que desalienta el aborto: "Ante la crisis demográfica, ¿qué mejor?"

La exministra Karla Rubilar criticó el proyecto de ley de Libertarios que busca que una madre escuche los latidos de su feto antes de abortar, y espera que el Gobierno cumpla con mantener su postura sobre no modificar la ley de tres causales.

La iniciativa del PNL propone que, ante la interrupción del embarazo, el médico cirujano "informe a la mujer, en forma previa y con carácter veraz y objetivo, que está obligado a mostrar, mediante instrumentos electrónicos, el sonido de la actividad cardíaca del embrión o feto".

La moción plantea que "la existencia de actividad cardíaca constituye un dato clínico objetivo y verificable, propio del estado biológico del embarazo, cuya comunicación robustece la calidad del consentimiento informado de la mujer que solicita el aborto".

Si bien "la madre del nonato podrá declinar libremente este ofrecimiento, con todo, el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo si es que esa situación (la actividad cardíaca) se verifica", puntualiza el documento.

El proyecto originó numerosas críticas desde la centroizquierda e incluso de expertos, que han alertado de incurrir en una eventual "violencia obstétrica" a la hora de obligar a la mujer a escuchar los latidos del feto.

Sin embargo, ahora el proyecto generó escozor dentro del oficialismo, de la mano de la exministra de Desarrollo Social Karla Rubilar (2018-2022).

"El Gobierno dijo, a través de su ministra de la Mujer (Judith Marín) que la discusión sobre las tres causales estaba zanjada. Espero que mantenga esa postura, aunque ello le genere ruido entre sus propios parlamentarios", expresó.

"Agregar nuevas barreras a mujeres que ya enfrentan circunstancias excepcionalmente dolorosas (como quedar embarazadas producto de una violación) solo aumenta su sufrimiento", dijo.

"Agregar nuevas barreras a mujeres que ya enfrentan circunstancias excepcionalmente dolorosas (como quedar embarazadas producto de una violación) solo aumenta su sufrimiento y sería un grave retroceso para Chile", manifestó la otrora militante de RN.

Diputada Kaiser: "Cuando una madre oye el corazón de su hijo, es inolvidable"

Desde Libertarios, en tanto, la senadora Vanessa Kaiser espera que, "más que un apoyo, el Ejecutivo dé un espaldarazo" a la iniciativa.

"Por supuesto que esperaríamos un apoyo; más que un apoyo, un espaldarazo, puesto que Chile enfrenta una crisis demográfica histórica. Y qué mejor que evitar que los niños por nacer sean abortados", sostuvo.

"Cuando una madre oye el corazón de su hijo -y se los digo por experiencia propia, yo tengo tres- es inolvidable, y se convierte en una situación muy difícil avanzar con la decisión de destruir la vida al propio hijo", afirmó la parlamentaria.

"Cuando esa decisión se mantiene, ninguno de nosotros puede juzgar. Como cristiana, dejo eso (el juicio) en manos de Dios", señaló Kaiser.

Los firmantes del proyecto -Chiara Barchiesi, Catalina del Real, Claudia Reyes (todos republicanos), Álvaro Jofré, Cristóbal Urruticoechea (ambos libertarios) y Ximena Ossandón (RN)- argumentaron que se basan en la experiencia de los estados de Kentucky y Texas en EE.UU., por lo que "no es el invento de la rueda".

Sin embargo, el escuchar latidos en procesos de abortos trae a la palestra el caso de Hungría, donde el exprimer ministro Viktor Orbán estableció dicha medida por decreto.

Además, recuerda a la visita que el Presidente Kast hizo a dicho país a principios de febrero en calidad de Mandatario electo, donde destacó el liderazgo de Orbán y aseguró que sus políticas pro-familia iban a ser repetidas en Chile.